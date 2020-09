Grêmio perde para o Amparo, mas técnico aprova desempenho do time

Em Amparo, antes da partida, uma resenha com os atletas: preparação para a partida - Crédito: Divulgação

No primeiro-jogo treino preparatório para a Série B do Campeonato Paulista, que começa no dia 18 de outubro, o Grêmio São-carlense não foi bem em termos de resultado. Na manhã deste sábado, 26, no estádio municipal José Araújo Cintra, perdeu para o Amparo pela contagem mínima. O time mandante assinalou através de penalidade máxima.

Apesar do resultado adverso, o técnico Marcus Vinícius aprovou o desempenho da equipe. Foram dois tempos de 45 minutos, oportunidade em que todos os atletas disponíveis no elenco foram utilizados.

Marcus salientou que o domínio do Grêmio foi amplo. Contudo, os atletas foram penalizados pelas oportunidades perdidas. “Esta é a primeira lição que eles tiveram. Quem não faz, toma”, justificou. “Observei algumas falhas durante a partida. Mas isso é natural, pois ficaram um longo tempo inativos. Com a sequência do trabalho vamos trabalhar para minimizar os problemas e ter um grupo mais efetivo”, ponderou. “Mas admito que ninguém gosta de perder”, confessou.

Por outro lado, no geral, o treinador do Lobo aprovou o desempenho. “Pelo fato de utilizar todos os jogadores, pude ver que o trabalho começa a engrenar e percebi que algumas ideias lançadas nas duas primeiras semanas de treinos foram colocadas em prática”, analisou.

SEMANA CHEIA

Nesta segunda-feira, 28, os atletas retornam aos treinos no Centro de Treinamento. Marcus afirmou que as atividades serão diárias e no dia 3, sábado, um novo jogo-treino irá acontecer. Todavia, o adversário não foi definido. Bem como o local.

“Estamos analisando vários adversários e neste segundo teste, vamos priorizar uma equipe base que irá jogar um tempo inteiro e mais alguns minutos da etapa complementar. Mas pretendo fazer várias modificações”, finalizou.

