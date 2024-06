Grêmio fecha ciclo inicial de contratações com 25 jogadores

SIGA O SCA NO

Grêmio treina sob o comando de Grasseli: alcateia afia as garras para encarar o Rio Claro - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Com três atletas oriundos das categorias de base e tendo no meia Claudemir, que já disputou aproximadamente 50 partidas entre Champions League e Europa League, além de ter uma formação europeia, o Grêmio São-carlense fechou o ciclo inicial de contratações de olho na estreia da Copa Paulista, que começa neste sábado, 15, quando enfrenta às 15h o Rio Claro no estádio municipal Dr. Augusto Schmidt Filho.

O Lobo da Central está no grupo 3, ao lado do XV de Piracicaba, Taquaritinga e União São João e se prepara há algumas semanas sob o comando do técnico Alexandre Grasseli.

No total, são 25 atletas que começam a jornada que marcará o ‘debut’ gremista na competição que reúne agremiações das quatro divisões do futebol paulista e como prêmios, vagas para torneios nacionais em 2025: Brasileiro da Série D e Copa do Brasil.

A princípio, o trabalho que é feito no clube é fazer com que o futebol profissional seja o foco central das atividades durante a temporada e, paralelamente, formar uma base para a Série A4 do próximo ano. Mas internamente, nos bastidores gremistas, há o sonho, quem sabe, de beliscar uma vaga e colocar o Grêmio no cenário brasileiro.

A equipe

Inicialmente, Alexandre Grasseli irá trabalhar com 3 goleiros, 3 laterais, 4 zagueiros, 8 meias (entre volantes e meio-campistas) e 7 atacantes.

A relação

Goleiros

* Lucas Alves

* Lucas Bergantin

* Savio

Laterais

* Gustavo Moreira

* Gabriel

* Matheus Petri

Zagueiros

* Eduardo Jacone

* Welton

* Victtor Chaves

* Ricardo Batista

Meio campo

* Dudu

* Vitor Ferezin

* Dayvisson (Base)

* Bruno Ribeiro

* Claudemir

* Luis Felipe (Base)

* Cauã Andrade

* Diego

Atacantes

* Leo Pedro

* José Wilker

* Capixaba (Base)

* Rodolfo

* Ferreira

* Rickelmy

* Gabriel Feth

