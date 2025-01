Grêmio entra na fase final de preparação para encarar o Araçatuba

Compartilhar no facebook

Marcus Vinícius durante os treinos: “o grupo pensa positivo e acredita no trabalho” - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Restam apenas sete dias até a estreia e o Grêmio São-carlense intensifica as atividades físicas, técnicas e táticas de olho na estreia do Campeonato Paulista da Série A4, que acontece às 20h de quarta-feira, 22, no estádio municipal Adhemar de Barros, quando encara o Araçatuba, recém-promovido da Bezinha.

Com treinos técnicos e táticos, o técnico Marcus Vinícius disse que a equipe está na fase final de preparação e o que não falta é intensidade nas atividades realizadas diariamente, em dois períodos, no centro de treinamento do Lobo da Central.

“Estamos na fase final de preparação, trabalhando mais a parte tática, para que os atletas possam assimilar as nossas ideias de jogo”, revelou o treinador que admite ser o tempo de preparação curto. “Mas estamos confiantes em fazer uma boa estreia e ir adquirindo esse entrosamento e ritmo durante a competição”, comentou.

Apesar da necessidade de ser ágil nas atividades, Marcus afirmou que o ambiente no grupo é saudável, além de ter muita união entre atletas e comissão técnica.

“Com isso, todo o grupo sempre pensa positivo e acredita no trabalho. Todo mundo trabalhou muito bem durante esse período e acreditamos que vamos fazer uma boa estreia na próxima quarta-feira”, finalizou.

