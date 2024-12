Grêmio encara equipe motivada e que conquistou acesso à A4

Marcus Vinícius acredita que Grêmio terá uma estreia complicada na A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu na tarde de sexta-feira, 6, a tabela da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4. A primeira rodada será realizada na quarta-feira, 22, com o Grêmio São-carlense estreando fora de casa.

A primeira apresentação do Lobo da Central será frente o Araçatuba, recém-promovido da Série B do Campeonato Paulista. O horário da partida ainda não está confirmado, mas acontecerá no estádio municipal Adhemar de Barros. A direção do Lobo definiu que, como mandante, as partidas no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira serão aos sábados, a partir das 16h e às quartas-feiras, a partir das 19h.

Estreia difícil

O técnico Marcus Vinícius que retornou ao clube, disse que a estreia do Grêmio será difícil, já que irá enfrentar fora de casa uma equipe motivada.

“O Araçatuba conseguiu o acesso à A4 e tem uma torcida apaixonada. Acredito que o estádio estará lotado. Mas vamos nos preparar para a competição, que promete ser dura”, disse.

Falta pouco mais de um mês para a estreia. Mesmo assim, Marcus acredita que há tempo hábil para uma boa preparação e passar para os atletas a sua ideia de jogo. “Vamos para vencer o jogo, respeitando o adversário. Teremos uma pré-temporada onde iremos desenvolver nossas ideias nas atividades e jogos-treino. Estamos confiantes e a promessa é de trabalho forte e dedicado para alcançarmos nossa meta que é o acesso à Série A3”, disse.

Primeira fase

A primeira fase da A4 será composta de quinze rodadas envolvendo as 16 equipes. Após turno único, as oito primeiras avançam à segunda fase e a partir daí, em partidas de ida e volta, serão definidas as equipes que irão conquistar o acesso à Série A3 de 2026.

Primeira rodada

Quarta-feira, 22

Inter de Bebedouro x Audax

Araçatuba x Grêmio São-carlense

Joseense x Taquaritinga

Penapolense x Barbarense

Colorado Caieiras x Barretos

Jabaquara x Vocem

Nacional x São Caetano

Paulista x Matonense

