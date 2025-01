Grêmio decepciona na estreia da A4 e perde em Araçatuba

Raro momento de alegria: Thurram durante comemoração do gol gremista - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Se a primeira imprensa é a que fica, então foi de decepção. Na estreia do Campeonato Paulista da Série A4, o Grêmio São-carlense perdeu de virada para o Araçatuba na noite desta quarta-feira, 22, no estádio municipal Dr. Adhemar de Barros, por 2 a 1.

A derrota em si, por mais dolorosa que seja, seria aceitável em condições normais. Entretanto, a decepção fica por conta do fato do Grêmio jogar com um atleta a mais desde os 16 minutos do primeiro tempo, após a expulsão do goleiro Henrique.

O Grêmio vencia por 1 a 0, gol de Thurran aos 5 minutos. Porém, com um jogador a mais e com a vantagem no placar, o time do técnico Marcus Vinícius não mostrou um futebol proativo. Pelo contrário, pouco produziu em termos ofensivos. Conseguiu ter a posse de bola, controlar as ações, mas o sistema ofensivo, bem como o de criação, foram inoperantes e pouco produziram.

Após a decepção em Araçatuba, o Grêmio tentará a reação em casa, quando receberá o Joseense no final de semana pela segunda rodada.

O jogo

No primeiro tempo, apesar de jogar fora dos seus domínios, o Grêmio mostrou personalidade e não se intimidou e logo aos 5 minutos, após cobrança de falta de Luiz Henrique, Thurram fez 1 a 0, de cabeça.

Com a vitória parcial, o Lobo se impôs e parecia jogar em seus domínios e tudo parecia que a estreia na A4 seria “dos sonhos” e aos 16 minutos, o goleiro Henrique, após uma entrada forte em Luiz Henrique, foi expulso.

A partir daí, o Grêmio tinha um atleta a mais e dava a impressão que iria administrar o jogo e consolidar a vitória. Porém o time “encolheu” e deu espaço ao Araçatuba que, mesmo com um atleta a menos, levava perigo ao gol de Lucas Alves.

Já o Grêmio, do técnico Marcus Vinícius, inexplicavelmente, mesmo com um atleta a mais, não levava perigo. O castigo veio aos 39 minutos. Após falta, a bola foi levantava na área gremista e o zagueiro Felipe empatou a partida.

O castigo foi dolorido e os atletas gremistas sentiram. O Araçatuba, mesmo com um atleta a menos, cresceu e passou a incomodar Lucas Alves até o apito final do primeiro tempo do árbitro Danilo Salgado.

No segundo tempo, nada de novidade. Mesmo com um atleta a menos, o Araçatuba mostrou mais entrosamento e criava mais que o Lobo que não soube aproveitar o fato de ter um atleta a mais em campo.

Nada produzia e a AEA, com mais personalidade, virou aos 20 minutos, após cobrança de falta. O zagueiro Pablo aproveitou e chutou para fazer 2 a 1.

A partir daí, mais no desespero, o técnico Marcus Vinícius fez alterações para tornar o Lobo mais ofensivo. O domínio foi maior, bem como a posse de bola. Algumas chances criadas, mas a decepção são-carlense se manteve até o apito final do árbitro.

Resultados da primeira rodada

Inter de Bebedouro 2 x 1 Osasco Audax

Penapolense 0 x 0 União Barbarense

Nacional 1 x 2 São Caetano

Jabaquara 0 x 0 Vocem

Colorado Caieira 0 x W Barretos

Joseense 2 x 0 Taquaritinga

Paulista 1 x 0 Matonense

Araçatuba 2 x 1 São-carlense

Leia Também