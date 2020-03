Grêmio abre 2 a 0, perde dois pênaltis e cede empate para a Ferroviária

Em Araraquara, Grêmio ficou no 2 a 2 com a AFE - Crédito: Divulgação

O Grêmio São-carlense empatou em 2 a 2 o seu segundo jogo-treino preparatório, de olho no Campeonato Paulista da Série B. Na manhã deste sábado, 14, no campo do Pinheirinho, em Araraquara, chegou a abrir 2 a 0, perdeu ainda duas penalidades, e acabou sofrendo o empate frente o sub20 da Ferroviária.

O jogo foi dividido em três tempos de 40 minutos, sob um sol bem forte e que castigou os atletas. Nas duas primeiras parciais, o técnico Marcus Vinícius utilizou uma equipe que considera base para o campeonato.

Com um jogo intenso fez 2 a 0, criou muitas oportunidades e se deu ao luxo de perder duas penalidades máximas. “Mas gostei do volume de jogo, do comportamento e do rendimento dos atletas. Estou satisfeito e foi mais uma etapa de aprendizado”, afirmou o treinador.

Nos últimos quarenta minutos, Marcus Vinícius fez vários testes, deu chance para atletas menos experientes e viu o sub20 da Ferroviária crescer e chegar ao empate.

“Mas no geral foi muito bom. Acredito que o jogo-treino foi proveitoso, pois o que menos importou foi o resultado final. Os atletas estão assimilando minha filosofia de trabalho e a perspectiva é que haja muita evolução tática e técnica”, finalizou.

