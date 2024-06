Grasseli acena Grêmio diferente para encarar o União São João

Em Araras, Grasselli acena com possíveis mudanças no Grêmio São-carlense - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Com um empate e uma derrota em casa em seu passivo, o Grêmio São-carlense entra em campo neste sábado, 29, pela terceira rodada da fase de classificação da Copa Paulista e pelo grupo 3, vai até Araras encarar o União São João no estádio municipal Hermínio Ometto.

No mesmo dia e horário, só que em Taquaritinga, o líder CAT recebe a visita do XV de Piracicaba. A partida acontece no estádio municipal Adail Nunes da Silva.

Diante do CAT, no estádio Luisão, a apresentação gremista não foi das melhores e no intuito de somar pontos e se manter com boas chances de classificação, o técnico Alexandre Grasseli acena com mudanças na equipe e até mesmo na estratégia de jogo. “Precisamos entender que alguns setores necessitam de uma atenção maior e, de um modo geral, nós temos que ser uma equipe mais segura”, disse em entrevista.

Nas duas primeiras partidas, principalmente na derrota em casa, o treinador gremistas detectou algumas falhas e durante a semana trabalhou forte a equipe para que o time possa realizar uma apresentação mais equilibrada, sólida e segura. Com isso, somar pontos e figurar nas primeiras colocações do grupo.

São Carlos Agora - Após a derrota em casa, como pretende armar o Grêmio em Araras?

Alexandre Grasseli - Com certeza o Grêmio será armado com modificações, tanto na formação inicial, bem como na estratégia de jogo.

Precisamos entender que alguns setores necessitam de uma atenção maior e, de um modo geral, nós temos que ser uma equipe mais segura.

SCA - Torna-se fundamental buscar uma vitória fora, após o tropeço no Luisão?

Grasseli - Somar pontos é fundamental principalmente pelo fato de que acreditamos que nas duas partidas que fizemos, a estreia e a segunda partida em casa, tínhamos a possibilidade somar pontos. Embora que no primeiro empate somamos um ponto mas também pensamos que poderíamos ter conquistado os 3 pontos por aquilo que apresentamos, pela forma com que jogamos e os números mostram isso tanto os números do primeiro jogo quanto os números do segundo jogo. Porém, nós sabemos que o futebol é feito de detalhes e acredito que nos dois jogos tivemos dois detalhes que estamos avaliando e trabalhando para que não aconteçam mais.

SCA - A derrota para o CAT até onde compromete o planejamento da equipe na 1ª fase da Copa Paulista?

Grasseli - Bom, o resultado não pode interferir o planejamento geral. O planejamento geral do Grêmio que é de reconstrução, de se fortalecer rodada a rodada.

Nós sabemos que para a nossa torcida, para aquele torcedor que acompanha, é apaixonado e apoia, é importante nós somarmos pontos e fazer bons jogos, mas o resultado não pode alterar o nosso planejamento e nossas convicções.

SCA - Irá mudar a equipe para buscar um bom resultado? Por que?

Grasseli - Sim, iremos mudar a equipe. Como eu disse, teremos algumas alterações, que se fazem necessárias por aquilo que observamos nos dois jogos. Um resultado não diz que estamos totalmente corretos ou totalmente errados, temos que ter equilíbrio e nós enquanto treinador e comissão técnica estamos tendo esse equilíbrio para analisar aquilo que é melhor para o Grêmio jogo a jogo.

