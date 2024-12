FPF divulga tabela completa da primeira fase do Paulistão

Atual campeão, Palmeiras, de Maurício, estreia contra a Lusa do Canindé - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira, 30, a tabela desmembrada do Paulistão 2025, que começa no dia 15 de janeiro.

Acatando pedido do São Paulo, por ter compromisso em uma pré-temporada internacional, a equipe começa a participação no dia 19 e teve rodadas ajustadas. Ficou acordado ainda que a competição para na Data Fifa prevista para março.

Com o início do Estadual no dia 15 de janeiro e classificado para a fase preliminar da Libertadores, o Corinthians também tem ajuste em sua tabela, tendo que disputar a partida da 11ª rodada, que seria entre a 6ª e 7ª rodada, com intervalo menor para uma partida.

O Palmeiras, que busca um tetracampeonato inédito, estreia às 21h35 no Allianz Park, quando encara a Portuguesa de Desportos. Neste dia é o único grande a estar em ação, já que Corinthians e Santos jogam no dia 16.

Veja todos os jogos da primeira fase do Campeonato Paulista:

1ª rodada

15 de janeiro, quarta-feira, 18h30: Novorizontino x Ponte Preta

15 de janeiro, quarta-feira, 18h30: Velo Clube x Noroeste

15 de janeiro, quarta-feira, 19h30: Guarani x Botafogo-SP

15 de janeiro, quarta-feira, 21h35: Palmeiras x Portuguesa

16 de janeiro, quinta-feira, 18h30: Água Santa x São Bernardo

16 de janeiro, quinta-feira, 19h30: Red Bull Bragantino x Corinthians

16 de janeiro, quinta-feira, 21h30: Santos x Mirassol

10 de fevereiro, segunda-feira, 21h30: São Paulo x Inter de Limeira

2ª rodada

18 de janeiro, sábado, 16h: Inter de Limeira x Guarani

18 de janeiro, sábado, 18h30: Noroeste x Palmeiras

18 de janeiro, sábado, 20h30: Portuguesa x Novorizontino

19 de janeiro, domingo, 16h: Mirassol x Água Santa

19 de janeiro, domingo, 16h: São Bernardo x Red Bull Bragantino

19 de janeiro, domingo, 18h30: Corinthians x Velo Clube

19 de janeiro, domingo, 20h30: Ponte Preta x Santos

20 de janeiro, segunda-feira, 20h: Botafogo-SP x São Paulo

3ª rodada

21 de janeiro, terça-feira, 19h30: Novorizontino x Inter de Limeira

22 de janeiro, terça-feira, 18h30: Red Bull Bragantino x Velo Clube

22 de janeiro, quarta-feira, 19h30: Santos x Palmeiras

22 de janeiro, quarta-feira, 20h: Ponte Preta x Portuguesa

22 de janeiro, quarta-feira, 21h35: Corinthians x Água Santa

23 de janeiro, quinta-feira, 18h30: Noroeste x Botafogo-SP

23 de janeiro, quinta-feira, 18h30: São Bernardo x Mirassol

23 de janeiro, quinta-feira, 19h30: São Paulo x Guarani

4ª rodada

25 de janeiro, sábado, 16h: Inter de Limeira x Ponte Preta

25 de janeiro, sábado, 16h: Água Santa x Red Bull Bragantino

25 de janeiro, sábado, 18h30: Velo Clube x Santos

25 de janeiro, sábado, 20h30: Palmeiras x Novorizontino

26 de janeiro, domingo, 16h: Botafogo-SP x São Bernardo

26 de janeiro, domingo, 16h: Mirassol x Portuguesa

26 de janeiro, domingo, 18h30: São Paulo x Corinthians

26 de janeiro, domingo, 20h30: Guarani x Noroeste

5ª rodada

28 de janeiro, terça-feira, 19h30: Palmeiras x Red Bull Bragantino

28 de janeiro, terça-feira, 21h30: Novorizontino x Velo Clube

29 de janeiro, quarta-feira, 18h30: Mirassol x Guarani

29 de janeiro, quarta-feira, 18h30: São Bernardo x Santos

29 de janeiro, quarta-feira, 19h30: Noroeste x Inter de Limeira

29 de janeiro, quarta-feira, 19h45: Ponte Preta x Corinthians

29 de janeiro, quarta-feira, 21h30: Botafogo-SP x Água Santa

29 de janeiro, quarta-feira, 21h35: Portuguesa x São Paulo

6ª rodada

31 de janeiro, sexta-feira, 19h30: Red Bull Bragantino x Novorizontino

1º de fevereiro, sábado, 16h: Portuguesa x Botafogo-SP

1º de fevereiro, sábado, 16h: Inter de Limeira x São Bernardo

1º de fevereiro, sábado, 18h30: Corinthians x Noroeste

1º de fevereiro, sábado, 20h30: Santos x São Paulo

1º de fevereiro, sábado, 20h30: Velo Clube x Mirassol

02 de fevereiro, domingo, 16h: Água Santa x Ponte Preta

02 de fevereiro, domingo, 18h30: Guarani x Palmeiras

7ª rodada

04 de fevereiro, terça-feira, 18h30: Velo Clube x Portuguesa

04 de fevereiro, terça-feira, 20h30: Inter de Limeira x Red Bull Bragantino

05 de fevereiro, quarta-feira, 18h30: Noroeste x Ponte Preta

05 de fevereiro, quarta-feira, 19h15: Santos x Botafogo-SP

05 de fevereiro, quarta-feira, 21h35: São Paulo x Mirassol

06 de fevereiro, quinta-feira, 19h: São Bernardo x Novorizontino

06 de fevereiro, quinta-feira, 19h30: Guarani x Água Santa

06 de fevereiro, quinta-feira, 20h00: Palmeiras x Corinthians

8ª rodada

07 de fevereiro, sexta-feira, 20h30: Portuguesa x Inter de Limeira

08 de fevereiro, sábado, 16h00: Botafogo-SP x Velo Clube

08 de fevereiro, sábado, 16h00: Mirassol x Noroeste

08 de fevereiro, sábado, 18h30: Red Bull Bragantino x São Paulo

09 de fevereiro, domingo, 16h: Novorizontino x Santos

09 de fevereiro, domingo, 16h: Ponte Preta x Guarani

09 de fevereiro, domingo, 18h30: Água Santa x Palmeiras

09 de fevereiro, domingo, 20h30: Corinthians x São Bernardo

9ª rodada

11 de fevereiro, terça-feira, 20h: Botafogo-SP x Red Bull Bragantino

12 de fevereiro, quarta-feira, 18h30: Noroeste x São Bernardo

12 de fevereiro, quarta-feira, 19h30: Mirassol x Ponte Preta

12 de fevereiro, quarta-feira, 19h30: Água Santa x Portuguesa

12 de fevereiro, quarta-feira, 21h35: Corinthians x Santos

13 de fevereiro, quinta-feira, 19h30: Guarani x Novorizontino

13 de fevereiro, quinta-feira, 19h30: Inter de Limeira x Palmeiras

13 de fevereiro, quinta-feira, 21h30: São Paulo x Velo Clube

10ª rodada

15 de fevereiro, sábado, 16h: Ponte Preta x Botafogo

15 de fevereiro, sábado, 18h30: Portuguesa x Corinthians

15 de fevereiro, sábado, 20h30: Red Bull Bragantino x Noroeste

16 de fevereiro, domingo, 16h: São Bernardo x Guarani

16 de fevereiro, domingo, 16h: Velo Clube x Inter de Limeira

16 de fevereiro, domingo, 18h30: Palmeiras x São Paulo

16 de fevereiro, domingo, 20h30: Santos x Água Santa

17 de fevereiro, segunda-feira, 20h: Novorizontino x Mirassol

11ª rodada

03 de fevereiro, segunda-feira, 21h30: Novorizontino x Corinthians

19 de fevereiro, quarta-feira, 18h30: Água Santa x Inter de Limeira

19 de fevereiro, quarta-feira, 19h: Guarani x Velo Clube

19 de fevereiro, quarta-feira, 19h15: Santos x Noroeste

19 de fevereiro, quarta-feira, 21h35: São Paulo x Ponte Preta

20 de fevereiro, quinta-feira, 18h30: Red Bull Bragantino x Mirassol

20 de fevereiro, quinta-feira, 19h30: Palmeiras x Botafogo

20 de fevereiro, quinta-feira, 21h35: Portuguesa x São Bernardo

12ª rodada

23 de fevereiro, domingo, 18h30: Botafogo x Novorizontino

23 de fevereiro, domingo, 18h30: Corinthians x Guarani

23 de fevereiro, domingo, 18h30: Noroeste x Portuguesa

23 de fevereiro, domingo, 18h30: Inter de Limeira x Santos

23 de fevereiro, domingo, 18h30: Mirassol x Palmeiras

23 de fevereiro, domingo, 18h30: Ponte Preta x Red Bull Bragantino

23 de fevereiro, domingo, 18h30: São Bernardo x São Paulo

23 de fevereiro, domingo, 18h30: Velo Clube x Água Santa

