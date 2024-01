FPF confirma jogo entre Criciúma e Ituano no Luisão

SIGA O SCA NO

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou, neste sábado (13/01), que a partida entre Criciúma-SC e Ituano-SP, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, será disputada no Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira “Luisão”, em São Carlos, às 16h30 deste domingo (14/01). O vencedor garante vaga nas oitavas de final da competição, com o empate levando a decisão para os pênaltis.

Desta forma, a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, manterá a campanha do ingresso colaborativo solidário para acompanhar o jogo, com os torcedores podendo trocar 1kg de alimento não-perecível pelo acesso a qualquer setor do estádio.

Criciúma e Ituano chegam à terceira fase após jogarem em São Carlos na última sexta-feira (12/01), quando os catarinenses eliminaram o Grêmio São-Carlense por 2 a 1 e o Galo de Itu derrotou o Fluminense-RJ por 3 a 2. Anteriormente, o Estádio Luisão já havia recebido outros seis jogos do torneio, sendo que, nesta última data, o público presente foi de aproximadamente 6 mil pessoas.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada na cidade por iniciativa da Prefeitura de São Carlos, que fornece toda a estrutura para que o município abrigue a competição. Além disso, no final de 2023, o Estádio Luisão passou por reforma, abrangendo melhorias elétricas e hidráulicas, expansão do número de refletores de iluminação artificial, manutenção dos vestiários e do gramado, reforma dos banheiros de entrada e pintura interna e externa – em andamento – da praça esportiva, entre outras benfeitorias.

