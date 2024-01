Força Tática recupera celular roubado

SIGA O SCA NO

O celular produto de roubo que estava em poder da mulher - Crédito: Maycon Maximino

Um celular, produto de roubo ocorrido no mês de dezembro, em Jaú (quando criminosos levaram também um veículo), foi localizado por policiais militares da Força Tática volta das 10h desta quarta-feira, 10, na rua Roque José Florêncio, no distrito de Santa Eudóxia. O aparelho estava em poder de uma mulher de 46 anos.

Os PMs foram informados pela DIG de Jaú, através de rastreador, que o celular estaria em São Carlos. Os policiais foram ao local e localizaram o aparelho com uma mulher que afirmou ter adquirido em uma loja no Mercado Municipal de São Carlos. Afirmou que não sabia de sua origem. A mulher foi encaminhada à CPJ para as deliberações de praxe. O celular foi apreendido.

