Fênix vence e assume ponta da Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

Fênix comemora a vitória e a liderança provisória da Copa AVS/Smec - Crédito: Zé_Photografy

Mais um jogo foi realizado pela fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino. Na noite de quinta-feira, 25, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, o Fênix/LBR Sports conquistou uma importante vitória e assumiu a liderança da competição, chegando aos 15 pontos contra 13 da AVS/Smec e Golden Team, de Américo Brasiliense.

A equipe comandada pela técnica Mococa, em 1h12 fez 3 sets a 0 no time sub21 da AVS/Smec, parciais de 25/20, 25/4 e 25/13. O jovem time são-carlense ainda não venceu na competição. Rafa, ponta do Fênix, foi eleita a melhor da partida.

A arbitragem da partida ficou com Alessandra Borges e Fernanda Oliveira. Apontador: Narciso Borges.

AVS/Smec sub21: Victoria, Giovana, Bia, Giovana C., Ana, Iolanda. Ana D., Sophia, Pietra, Catarina, Júlia, Linea, Laura e Bruna. Técnica: Sandra Mara.

Fênix/LBR Sports: Rafa, Marília, Carol, Maria S., Maria, Valéria, Jéssica, Letícia, Cris, Thiani, Érica, Melissa, Renata e Fran. Técnica: Mococa.

Mais jogos

A 9ª Copa AVS/Smec segue nesta semana com a realização de mais três partidas. Na terça-feira, 30, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, a partir das 20h30, a AVS/Smec encara a equipe sub21 da AVS/Smec sub21.

Na quinta-feira, 1, a partir das 20h30 o Fênix/LBR Sports enfrenta o Golden Team de Américo Brasiliense, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

Para concluir a semana de jogos, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, domingo, 4, a partir das 10h, o Scorpions de Américo Brasiliense terá pela frente o MVC.

Leia Também