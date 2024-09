Favoritos passam à semifinal do Amadorzão

SIGA O SCA NO

Ponte Preta vai encarar Os Prédios na semifinal do Amadorzão - Crédito: Divulgação

Em confrontos únicos, foram conhecidos os semifinalistas do Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos. Primos, Jardim Gonzaga, Ponte Preta e Os Prédios continuam em busca do título.

Às quartas de final terminaram na manhã de domingo, 1, com a realização de três disputadas partidas e os times considerados favoritos e com melhores campanhas na fase de classificação, carimbaram o passaporte.

O Primos superou o Zavaglia por 2 a 0, enquanto que o Jardim Gonzaga despachou o Mairiense por 3 a 0. Ponte Preta e Unidos da Vila ficaram no 2 a 2. Como a Ponte tinha melhor campanha, avançou. As três equipes juntam-se ao Os Prédios que empatou em 1 a 1 com o Monte Carlo na noite de quinta-feira, 29.

A Liga de Futebol já definiu as semifinais que terão Primos x Jardim Gonzaga e Os Prédios x Ponte Preta. O classificado sairá após disputa de duas partidas. Nesses jogos podem até acontecer a disputa de penalidades máximas, caso os resultados nos confrontos terminem iguais.

Leia Também