Faber-Castell dá início ao seu Interno 390

O Clube Faber-Castell dá início a mais um torneio esportivo neste final de semana. A bola começa a rolar pelo 4° Campeonato interno de futebol 390, que terá a presença de sete equipes (com o máximo de 18 atletas). Os jogos serão em turno e returno e os times são formados pelos associados, dependentes, sócio atleta e patrocinadores com um total de 126 participantes inscritos.

Buscam o título da temporada 2024, o

Sindicato dos Químicos/WLM Engenharia/Kar Mechanic/Salgados Vovó Nega, São Geraldo Tintas, CLC/Amaral Fotos Aéreas/Life Sucos, Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas, Top Real/Fritisco/Semiram Salgadinhos, Unidos/Scienza Elétrica e Hidráulica/Mineiro Multimarcas/Ankac Construções/Zanchin Bebidas /RJ Prime Car/Funcional Epi/Iago Reparos e Instalação Elétrica/DJR Som Imagem Luz e Cosméticos/Aton Analytics/Cartonagem São Carlos/Suzano/Metal Forte/Bom Gosto Doceria/Maxfer.

A competição

Após congresso técnico ocorrido na quarta-feira, 30, foi realizado o sorteio da primeira rodada e para começar com alto nível e rivalidade os dois times que realizaram a final do campeonato 390 em 2023, se enfrentam na estreia e todo o foco para a atual campeã CLC/Amaral Fotos Aéreas/Life Sucos, que vem com time renovado em busca do bicampeonato.

Os jogos

Campo 1

8h - São Geraldo Tintas x Cosméticos

10h - Unidos x Sindicato

Campo 2

8h - CLC/Amaral x Top Real

