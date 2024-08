Experientes da AVS/Smec levam a melhor sobre as novatas do sub21

SIGA O SCA NO

Equipes adulta e sub21 da AVS/Smec se confraternizam antes da partida: duas gerações em um único projeto esportivo - Crédito: Zé_Photografy

Atual campeã, a equipe adulta AVS/Smec reassumiu a liderança da 9ª Copa AVS/Smec de vôlei feminino. Na noite de terça-feira, 30, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, em 1h10, o time venceu as novatas da equipe sub21 da AVS/Smec, por 3 sets a 0, parciais de 25/11, 25/7 e 25/18

O destaque da partida foi a central Karine da equipe vencedora. A partida foi arbitrada de Alessandra Borges e Ana Paula Silva Dantas. Apontador: Narciso Borges.

Com a vitória, a AVS/Smec reassumiu a liderança da competição, totalizando 16 pontos, contra 15 da Fênix/LBR Sports e 31 do Golden Team de Américo Brasiliense.

AVS/Smec: Thassi, Patrícia, Jennifer, Karine, Bárbara, Dani, Márcia, Luciana, Mônica, Jezinha e Cássia. Técnico: Zé Sérgio.

AVS/Smec sub21: Victória, Giovana G., Giovana C., Karina, Iolanda, Ana Júlia, Ana Duas, Sophia, Pietra, Júlia, Línia, Laura e Bruna. Técnica: Sandra Mara.

