Estão abertas em Ibaté, inscrições para a segunda edição do festival de verão

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer, iniciou as inscrições para a segunda edição do festival de verão, que acontecerá no Complexo Esportivo Parellão, no bairro Popular.

Raul Seixas II, secretário adjunto de Esportes, destaca que o evento reunirá várias competições e modalidades. “As inscrições estão abertas para diversas áreas, como Futebol Society, Futsal Feminino, Vôlei de Praia, Bocha, Tênis de Quadra, Skate, Basquete e Beach Tennis. Diante do sucesso da primeira edição, vamos colocar todos para agitar nas aulas de Ritbox, Zumba, Funcional, Karatê, Taekwondo e Boxe, em dias alternados”, contou.

As fichas de inscrição podem ser retiradas na Sede da Secretaria Municipal de Esportes, localizada na rua Dr. Teixeira de Barros, n° 500, Centro (no Estádio Municipal Dagnino Rossi) e as inscrições realizadas entre 25 de janeiro a 01 de fevereiro. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (16) 3343-2323.

Os jogos serão todos no período noturno e terão início no dia 05 de fevereiro com competições acontecendo de forma simultânea em todos os espaços do Complexo Esportivo. “O objetivo deste festival é movimentar crianças, jovens e adultos, especialmente no período de recesso escolar, desenvolvendo e motivando a população a utilizar e se exercitar em todas as modalidades oferecidas”, explica Raul. “Algumas modalidades podem ter limites de inscrições, como exemplo o Futebol Society, são 15 atletas por equipe, ressalto que não será permitido atletas que não residam em Ibaté”, explica.

