Esportiva São Carlos encerra temporada com mais títulos

Uma das equipes que levantou a taça na Sanca Cup - Crédito: Divulgação

Fundada no início deste ano, a Esportiva São Carlos nasceu como um projeto social com o objetivo de transformar vidas por meio do esporte. Em menos de um ano de atuação, se consolidou como referência na cidade, atendendo mais de 70 crianças, adolescentes e adultos em diversas competições de futebol de campo e futsal, tanto no cenário municipal quanto regional.

A trajetória de sucesso ganhou ainda mais destaque, com importantes conquistas. No último sábado, a Esportiva brilhou ao se sagrar campeã da Sanca Cup de Futsal nas categorias sub16 e sub17 enfrentando equipes de alto nível técnico vindas de outros estados. Além disso, a equipe foi campeã da Copa São Carlos de futsal adulto, título que deu a vaga para a Taça EPTV em 2025 e do Campeonato Municipal de Futsal sub12, consolidando-se como uma potência no esporte local.

O coordenador do projeto, Erik Silva, expressou grande satisfação com os resultados, destacando o esforço coletivo que permitiu à Esportiva representar tão bem a cidade de São Carlos. “Esses títulos mostram o quanto nosso trabalho está impactando positivamente a vida dos nossos atletas e fortalecendo o esporte em nossa região”, comentou Erik.

O treinador das equipes campeãs, Vinicius Rodrigues, também celebrou as conquistas e mira os desafios de 2025. “Estamos planejando participar da Taça EPTV, da Copa Record e Jogos Regionais na categoria adulta nas categorias de base. Almejamos participar da Liga Ferreirense de futsal e Paulista Sul-Minas de futsal, com a proposta de competir com atletas formados em São Carlos. Nosso primeiro passo foi conquistar títulos importantes, como o municipal adulto, o sub12 e as categorias sub16 e sub17 na Sanca Cup, competições de altíssimo nível técnico”, afirmou Vinicius.

Vinicius também enfatizou o compromisso do projeto em ampliar suas ações em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura e a Prefeitura Municipal de São Carlos. “Queremos atender um número ainda maior de crianças e proporcionar a elas a experiência transformadora que o esporte pode oferecer. Esse é só o começo de uma trajetória que promete muitas novidades e conquistas.”

A Esportiva São Carlos encerra 2024 como um símbolo de dedicação, união e amor ao esporte, levando o nome da cidade ao topo e inspirando uma nova geração de atletas a sonhar alto.

