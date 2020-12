Equipe de triathlon do Sesi São Carlos sobe ao pódio da Copa Brasília

Crédito: Divulgação

Os atletas da categoria elite da equipe de triathlon do Sesi São Carlos fecharam a temporada 2020 com chave de ouro. No último domingo, 13, Manoel Messias, Luísa Baptista e Reinaldo Colucci subiram ao pódio da Copa Brasília, promovida pela Professional Triathletes Organization (PTO).

Realizada na distância de 1500m de natação, 60km de ciclismo e 15km de corrida, sem vácuo, a prova reuniu grandes triatletas brasileiros e argentinos e foi transmitida ao vivo através da página do Instagram do @nossotriathlonbrasil. Durante toda a transmissão das provas, elite feminino e masculino, os internautas dispararam comentários como “Equipe Sesi dominando a prova”, “Corrida sinistra da Luísa e do Manoel”, “Equipe Sesi elevando o nível da prova” e outros diversos elogios para o time.

O esforço dos atletas e o apoio da torcida trouxeram resultados positivos. Manoel Messias se consagrou campeão da prova elite masculino, Luísa Baptista também conquistou o título de campeã da prova elite feminino e Reinaldo Colucci alcançou o 2ª lugar da prova elite masculino.

“Estou muito feliz com a vitória na Copa Brasília, meu ano não poderia acabar melhor! Competir com atletas que são referências nacionais e que quase não tenho a oportunidade de “largar uma prova junto” foi uma experiência que aproveitei ao máximo cada segundo”. Comemorou o campeão, Manoel Messias, em suas redes sociais.

Para o técnico da equipe, Eduardo Braz, o resultado é o reflexo do empenho de todos. “Em um período tão cheio de incertezas, a única coisa que poderíamos fazer era manter o foco no trabalho, então 2020 tornou-se um ano de grande oportunidade para treinar muitas horas.... Será que gostei? No final de outubro já tínhamos 1200hrs de treinos acumuladas. Deixo meus parabéns a esse time que tenho tanto orgulho de ter ao lado todos os dias”.

