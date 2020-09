Enfermeiras do Albert Einstein realizam exames em atletas do Grêmio

Jogador passa por teste para detectar (ou não) a presença do Sars-Cov-2 - Crédito: Divulgação

Enfermeiras do Hospital Israelita Albert Einstein estiveram nesta terça-feira, 9, no Centro de Treinamento do Grêmio São-carlense. Todos os atletas, bem como os integrantes da comissão técnica realizaram os exames PCR para testar a presença ou não do Sars-Cov-2, responsável pela pandemia da Covid-19.

O Albert Einstein é contratado pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Todos os 35 clubes que irão disputar o Campeonato Paulista da Série B irão passar pela testagem.

Após esta testagem, o Grêmio São-carlense irá aguardar os resultados. Caso alguém atleta dê positivo, ele será colocado em isolamento por 14 dias.

Os demais protocolos de segurança exigidos pela FPF já estão sendo colocados em prática no CT do Grêmio, onde os atletas serão confinados para a realização de testes físicos e clínicos no restante da semana.

Neste período, os jogadores irão evitar aglomerações e irão ficar com máscaras. O distanciamento será exigido e álcool em geral foi colocado em todo o alojamento.

Somente na próxima semana é que terá início trabalhos com bola, quando o técnico Marcus Vinícius começa as atividades técnicas e táticas.

