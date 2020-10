Em um jogo bem disputado, Agee bate Araraquara na estreia da APV

Crédito: Marcos Escrivani

Em uma partida bem disputada em seus três sets, a equipe de vôlei feminino Agee/EW Centro Automotivo/Tabajara Grill estreou muito bem no Campeonato da Associação Pró Voleibol (APV) com vitória por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/20 e 26/24 frente Araraquara. O jogo aconteceu domingo, 11, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

Satisfeito com o rendimento da equipe, o técnico Lucas Labaki teceu elogios a superação das atletas que, mesmo com pouquíssimo tempo de preparação, realizaram uma grande partida.

“As meninas foram guerreiras. Começaram perdendo todos os sets e foram buscar no decorrer da parcial. Araraquara é um time muito bom, as meninas são novas, fortes e treinam juntas várias vezes por semana para se preparar para a Federação Paulista. Acredito que ganhamos sacando bem, e usando a experiência”, pontuou o treinador. “A falta de ritmo ainda faz com que a gente erre mais que o normal e cometa alguns deslizes que jamais cometeríamos, mas agora é treinar para jogar bem sábado, 17, contra o Objetivo/InHouse/Smec”, afirmou, ao se referir ao clássico caseiro.

Jogaram pelo time são-carlense: Janaina, Carol, Thaina, Tairis, Roberta, Raiana, Rayza, Stefanny e Graziela.

