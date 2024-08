Em sets equilibrados, sub21 da AVS/Smec vence a primeira na Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

Equipe sub21 comemora vitória e a conquista da MVP Giovanna - Crédito: Zé_Photografy

O ginásio municipal de esportes José Favoretto, no Jardim Pacaembu, foi o palco escolhido pela equipe sub21 da AVS/Smec para conquistar a primeira vitória na fase de classificação da 9 Copa AVS/Smec, realizada na noite desta quarta-feira, 14.

Em uma batalha de quatro sets, todos disputado ponto a ponto e que duraram 2h10, a jovem equipe são-carlense, formada nas escolinhas sociais da AVS, venceu o experiente time do Elite por 3 sets a 1, parciais de 25/21, 24/26, 29/27 e 25/22. Giovanna, oposta do time sub21 foi a MVP da partida, que teve a arbitragem de Alessandra Borges e Ederson Aguiar e Silva. Apontador: Narciso Borges.

Com o resultado, o sub21 da AVS/Smec saltou para a 10ª posição e soma agora 4 pontos. Já o Elite se manteve na 7ª posição, com 7 pontos conquistados.

Ao final da partida, a técnica da equipe vencedora, Sandra Mara Leão, elogiou o comportamento das suas atletas. “Foi a primeira vitória em um jogo bem disputado e trabalhoso. Quatro sets com parciais muito disputadas. As meninas se apresentaram muito bem e estavam tranquilas. A tensão, às vezes, é nossa maior adversária. Nosso time é jovem e inexperiente e muitas vezes elas ficam nervosas antes e durante a partida. Mas hoje conseguimos surpreender e vencer os desafios e obstáculos. O mais importante ainda é que pude utilizar todas as atletas”, disse Sandra Mara.

AVS/Smec sub21: Giovana, Giovanna, Lara, Bruna, Ana Júlia, Ana Dias, Sophia, Laís, Júlia, Línia, Pietra, Laura e Bruna. Técnica: Sandra Mara Leão.

Elite: Débora, Ana, Jenoifer, Edvania, Herika, Kalisa, Carla, Uina, Sandra, Gabi, Amanda, Maria Paula, Thainá R. e Thainá H. Técnica: Patrícia.

