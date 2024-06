Em jogo equilibrado, Caaso supera o SCC A na Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

Jogadoras do Caaso comemoram a difícil vitória conquistada em cima do SCC A - Crédito: Divulgação

Foram 84 minutos ou 1h24 de jogo. Três parciais decididas nos “mínimos” detalhes, com vitória das universitárias do Caaso. Assim foi o jogo solidário da 9ª Copa AVS/Smec realizado na noite de segunda-feira, 10, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião.

Com destaque para a ponteira Talita, o Caaso venceu o São Carlos Clube A por 3 sets a 0, parciais de 25/23, 25/22 e 25/21 em uma batalha marcada por muitos ralis, ataques potentes e jogadas bem trabalhadas.

A partida foi mediada pelos árbitros Demerval Mascarin e Alessandra Borges. O apontador foi Narciso Borges.

São Carlos Clube A: Monise, Juliet, Vanessa, Mariflávia, Geizilaine, Daíza, Cláudia Cury, Amanda, Juliana, Maria e Cláudia. Técnica: Sandra Mara;

Caaso: Carol, Bruna, Talita, Estela, Denise, Emily, Luise, Vic, Elis, Luiza, Suzana, Natália e Alice. Técnico Fernando.

Leia Também