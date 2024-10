Em jogo de líderes AVS/Smec supera Fênix

Em jogo muito disputado, AVS/Smec superou o Fênix - Crédito: Zé_Photografy

No jogo mais aguardado da fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec, onde estiveram frente a frente as duas melhores equipes até aqui, a atual campeã e invicta, AVS/Smec levou a melhor e venceu a segunda colocada Fênix/LBR Sports por 3 sets a 0 na noite de quinta-feira, 3, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

O placar engana, já que foram necessária 1h33 e nas três parciais, muito equilíbrio de forças e pontos decididos nos detalhes. As parciais foram 25/23, 25/20 e 25/21 e a central Márcia foi a MVP da partida, arbitrada por Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

Com o resultado, a AVS/Smec disparou na primeira colocação, chegando aos 34 pontos, contra 26 do Fênix que ainda pode ser ultrapassada pela UFSCar que tem 24 pontos e dois jogos a menos.

AVS/Smec: Bia, Thassi, Patrícia, Karine, Maju, Jeniffer, Dani, Márcia, Luciana, Mônica, Juliana e Cássia. Técnica: Sandra.

Fênix: Rafa, Marília, Maria Eduarda, Valéria, Jéssica, Letícia, Cris, Thiani, Erica, Melissa, Renata e Fran. Técnica: Mococa.

Fim da primeira fase

Nesta semana, acontece o encerramento da fase de classificação com a realização de cinco partidas que irão definir, de fato, quem irá disputar as Séries Ouro, Prata e Bronze.

Os jogos são os seguintes:

Segunda-feira, 7

Ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, Ginasião

20h30 – São Carlos Clube x Ibaté

Terça-feira, 8

Ginásio de esportes da UFSCar

20h30 – UFSCar x Alpha

Quarta-feira, 9

Ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, Ginasião

20h30 – São Carlos Clube x Golden Team

Quinta-feira, 10

Ginásio de esportes São Carlos Country Club

20h30 – Country Club x UFSCar

Sexta-feira. 11

Ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho

20h30 – AVS/Smec sub21 x Scorpions

