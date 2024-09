Em jogo de 2h30, Elite supera o SCC na Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

Jogadoras do Elite comemoram a conquista na Copa AVS/Smec - Crédito: Divulgação

O jogo mais longo até aqui, pela fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino. O ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, Ginasião foi o palco da partida entre São Carlos Clube e Elite, que durou 2h35 para apontar o vencedor.

Após uma insana batalha, o Elite levou a melhor e fez 3 sets a 2, com parciais de 27/29, 14/25, 25/14, 25/21 e 8/15, tendo ainda como MVP da partida, a libero Thainá. A arbitragem foi de Alessandra Borges e Aguinaldo R. Basílio. Apontador: Flávio Borges.

Com o resultado, o Elite foi para a 6ª colocação com 12 pontos e o São Carlos Clube está em 8º çlugar com 10 pontos.

São Carlos Clube: Mariflávia, Roberta, Adriana, Ana, Flávia, Camila, Daíza, Giulia, Juliana, Luana, Marília, Cláudia. Técnica: Sandra Mara.

Elite: Débora, Ana Paula, Jhenifer, Edvânia, Herika, Kalisa, Uina, Maria Paula, Thainá e Thainá H. Técnica: Patrícia.

Rodada começa nesta segunda

Cinco jogos estão determinados para esta semana pela 9ª Copa AVS/SMEC e a bola estará em movimento já nesta segunda-feira, 9, com o jogo entre Ibaté x Alpha, a partir das 20h, no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, em Ibaté.

Na quarta-feira, 11, o Scorpions de Américo Brasiliense pega a UFSCar a partida que começa às 20h30. A praça esportiva ainda não está definida. No dia seguinte, também às 20h30, a AVS/SMEC terá pela frente o Caaso, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

Ainda no “Gregoracci”, só que no domingo, 15, a partir das 10h, rodada dupla, com o Golden Team, de Américo Brasiliense encarando o Caaso e em seguida, o Elite mede forças contra o Scorpions de Américo Brasiliense.

