Em casa, Grêmio sonha com a primeira vitória na Copa Paulista

Jogadores do Grêmio em ação: começa o returno da Copa Paulista e time busca a primeira vitória - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Uma equipe competitiva e de qualidade foi montada. Mas o técnico Alexandre Grasseli ainda não conseguiu achar um mecanismo eficiente para que a máquina possa funcionar a contento e conquistar a primeira vitória na Copa Paulista, competição onde o Grêmio São-carlense é um ‘debutante’.

No grupo 3, o Lobo soma somente 2 pontos após cinco rodadas. Foram duas derrotas e dois empates. Nas quatro apresentações, sendo duas no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, e outras duas como visitante, a alcateia são-carlense fez bonito. Foram boas apresentações, mas no último terço do gramado foi onde residiu, sempre o recorrente problema: a falta de gols.

Em 360 minutos foram somente dois gols marcados, o que dá uma assustadora média de apenas um gol a cada 180 minutos. A defesa mostrou-se segura e sofreu somente 4 gols nas partidas disputadas.

Neste final de semana começa o segundo turno e renova-se a esperança por mais gols e, principalmente, pela encantada primeira vitória.

Neste sábado, 20, às 15h o União São João enfrenta o Taquaritinga no estádio municipal Dr. Hermínio Ometto e às 16h, no Luisão, o Grêmio São-carlense encara o Rio Claro. Na estreia, na Cidade Azul, um placar sem gols.

O Grêmio tem plenas chances de buscar a classificação para a segunda fase. Terá ainda mais quatro jogos e 12 pontos a disputar. Para consolidar uma das três vagas do grupo, seriam três vitórias. Caso não atinja esta meta, ai será necessário uma calculadora e muitas contas ao final do segundo turno.

Classificação

Grupo 3

Taquaritinga, 12 pontos

XV de Piracicaba, 7 pontos

Rio Claro, 3 pontos

Grêmio São-carlense, 2 pontos

União São João, 2 pontos

