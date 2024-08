Em batalha de cinco sets, Fênix bate o Golden Team

SIGA O SCA NO

Jogadoras do Fênix comemoram vitória e liderança da Copa AVS/Smec - Crédito: Divulgação

A 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino “pega fogo” em sua fase de classificação, com três equipes lutando pela primeira colocação.

Quem comanda a competição, momentaneamente, é o Fênix/LBR Sports que, em uma batalha de cinco sets, venceu o Golden Team de Américo Brasiliense por 3 sets a 2 na noite de quinta-feira, 1, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

As parciais foram de 24/26, 25/16, 25/16, 14/25 e 15/11 e a partida durou 2h10, com arbitragem de Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges. Jéssica, central do Fênix, foi a destaque da partida.

Com a vitória, o Fênix voltou a liderança e está com 17 pontos, contra 16 da AVS/Smec e 14 pontos do Golden Team, que está em terceiro lugar.

Fênix/LBR Sports: Rafa, Marília, Carol, Duda, Maria, Valéria, Jéssica, Letícia, Cris, Thiani, Melisa, Renata e Fran. Técnica: Mococa.

Golden Team: Wilma, Giovana, Carol, Denise, Ellen, Patrícia, Greyce, Dani, Josiane, Renata, Luana, Egles, Tati e Luelen. Técnico: Balu.

