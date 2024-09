Docão recebe Sertãozinho e São Carlos para partida decisiva da APV

Vôlei infantil busca mais uma vitória no campeonato da APV - Crédito: Zé_Photografy

A derrota para a AABB Ribeirão Preto por 3 sets a 2, no final de semana, eliminou as chances do Objetivo/Smec buscar a liderança do grupo A no Campeonato da APV, que iria garantir a presença da Taça de Ouro. Porém, resta a Taça de Prata (equivalente do 5º ao 8º lugar) e a possível final está sendo encarada com muita seriedade pelo Objetivo/Smec que estará em ação a partir das 10h30 deste sábado, 21, no ginásio municipal de esportes Pedro Ferreira dos Reis, o Docão, quando encara o Sertãozinho.

Vice-líder do grupo, a equipe infantil feminina de vôlei feminino vai em busca de uma vitória para consolidar a classificação e se aproximar da vaga, que é considerada importantíssima, já que, após aproximadamente 20 anos, a AVS (Associação de Vôlei São-carlense) voltou a disputar um campeonato de base, colocando em ação atletas formadas na escolinha social da entidade esportiva que não tem fins lucrativos.

Comandada pelo técnico Zé Sérgio, a equipe treinou forte durante a semana e terá força máxima para o importante compromisso. “Estamos em segundo lugar e uma nova vitória vamos estar bem próximos da classificação”, explicou o treinador. “Temos que manter o foco, jogar com seriedade para buscar o resultado. Não conhecemos o adversário e isso faz com que tenhamos que estar 100% concentrados para não haver uma surpresa desagradável”, disse Zé Sérgio.

