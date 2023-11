Deportivo Sanka joga por empate para ser finalista na Liga Ferreirense

SIGA O SCA NO

Deportivo Sanka está a um empate da final da Liga Ferreirense - Crédito: Divulgação

A equipe de futsal feminino Deportivo Sanka estará em ação na noite desta segunda-feira, 27, pelo segundo jogo da semifinal da Liga Ferreirense. A partir das 21h, enfrenta Leme no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

No primeiro jogo da semifinal, na casa do adversário, as Leoas passearam e golearam por 8 a 1 e agora joga por um empate para disputar o título da temporada.

De acordo com o coordenador Rogério Damasceno a expectativa é de mais um bom jogo diante de Leme. “O adversário é forte e joga fechadinha. Mas vamos em busca da vitória e conquistar a classificação para a final dentro de casa”, disse.

Caso passe a final, o Deportivo enfrenta a Fundação Jaú que eliminou o Futfera de Guará.

