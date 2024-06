Deportivo Sanka estreia com vitória na Copa Record

Leões estrearam com vitória na Copa Record: 2 a 1 em Boa Esperança - Crédito: Divulgação

Literalmente, o Deportivo Sanka estreou com o “pé direito” na Copa Record de Futsal. Na noite desta quarta-feira, 5, a equipe esteve em ação no ginásio municipal de esportes Alexandre Laverde e venceu Boa Esperança do Sul por 2 a 1, na casa do adversário.

Com o resultado positivo dos Leões, o time de Boa Esperança deu adeus a competição por ter sido derrotado por 6 a 3 para Descalvado o outro integrante do grupo.

Desta forma, Deportivo e Descalvado lideram o grupo com 3 pontos e irão se enfrentar no próximo dia 14, sexta-feira, a partir das 21h no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho em busca da primeira colocação.

De acordo com o regulamento da Copa Record, as duas equipes já estão classificadas para a sequência do campeonato. O que difere é que o primeiro garante vaga na série ouro e o segundo colocado, na prata.

A meta dos Leões agora é conquistar mais uma vitória e assim se qualificar na principal divisão da Copa Record.

