Deportivo goleia e dispara na Copa São Carlos; Proara assume ponta do Grupo B

Leões 100%: Deportivo é a única equipe com aproveitamento total na Copa São Carlos - Crédito: Divulgação

A cada jogo, mais emoção e adrenalina. A 3ª Copa São Carlos de Futsal, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos ganha em competitividade e rivalidade e após a rodada dupla realizada na noite desta segunda-feira, 21, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, o torneio ganhou novos contornos. O Deportivo Sanka é a única equipe 100% e o Proara também é líder.

Pela quarta rodada da fase de classificação, o Deportivo Sanka disparou na classificação ao golear o Cometa Cristão por 6 a 0. O time venceu os quatro jogos que disputou e lidera com folga, totalizando 12 pontos. O Cometa Cristão se complicou com a derrota e caiu para o 5º lugar.

A rodada dupla foi concluída com a expressiva vitória do Proara em cima do Pakabá Futebol e Samba por 4 a 2 em partida válida pelo grupo B.

Com a conquista dos 3 pontos, o Proara assumiu a liderança do grupo com 7 pontos. Já o Pakabá está em 4º lugar com 4 pontos e o time ligou a “luz amarela”, já que a vaga para as quartas de final está em risco.

