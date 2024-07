Defesa peca e São Carlos perde por um gol para Itatiba

SIGA O SCA NO

Em uma partida marcada pelo equilíbrio, São Carlos perdeu para Itatiba pelo Paulista - Crédito: Divulgação

Em uma partida marcada pelo equilíbrio, Itatiba levou a melhor e venceu o H7 Esportes São Carlos pela fase de classificação do Campeonato Paulista em partida realizada na noite de sábado, 29, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos.

O time visitante venceu por 24 a 23, após empate em 11 a 11 na etapa inicial. A equipe orientada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues teve a chance do empate, já que tinha a posse de bola no último ataque, mas desperdiçou a oportunidade.

"Foi uma partida muito equilibrada e decidida nos detalhes. Tivemos excelentes chances, mas desperdiçamos todas as oportunidades. Lamentar ainda o fato do nosso sistema defensivo não estar em uma noite inspirada e pecamos neste fundamento e pagamos caro por isso", disse Antonio Carlos ao final da partida.

De acordo com o jovem técnico são-carlense, a H7 Esportes dará uma pausa no Paulista, na Liga Nacional, na Liga Brasil e na Copa Derla e volta as atenções para os Jogos Regionais que serão realizados este ano em Botucatu.

Marcaram por São Carlos: Beatriz Fleury (5 gols), Maria Carolina (3 gols), Edjaneidy (3 gols), Sabrina Colares (9 gols), Isabela Botelho (2 gols) e Letícia (1 gol).

