“De Skatista para Skatista” irá agitar a pista no Santa Felícia

Crédito: Divulgação

A pista do skate do Centro Esportivo do Jardim Santa Felícia, localizado na rua Alberto Lanzoni, será o centro das atenções neste domingo, 19. A partir das 9h terá início a segunda edição do campeonato “De Skatista para Skatista”.

O evento organizado por Jorge Astolfe, Mário Thiago, Rafael Siani, Rodrigo Riccó e Patrícia Riccó e tem ainda a parceria do projeto Skate Cidadão, pretende reunir acima de 100 skatistas nas categorias mirim, iniciante, feminino e amador.

A inscrição pode ser feita no local, momentos antes do início da competição e a taxa é um quilo de alimento não perecível. O arrecadado será destinado para famílias carentes.

Segundo o operador de máquinas Jorge Astolfe, 31 anos, um dos organizadores, a meta é incentivar a prática do skate em São Carlos. “Gosto da modalidade esportiva desde quando eu era criança. Praticava direto e como em São Carlos há pistas que proporcionam esta atividade para crianças e jovens, é importante que saiam da ociosidade e procurem se divertir”, disse.

Jorge afirmou ainda que o skate agrega qualidade de vida. “E a oportunidade de os praticantes fazerem novas amizades”, finalizou.

