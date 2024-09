Cosméticos e Ponte permanecem sem vitórias no 390 Clube Faber-Castell

Ponte Preta e Cosméticos ficaram no 1 a 1: times estão nas últimas colocações do campeonato - Crédito: Divulgação

A 5ª rodada da fase de classificação do Campeonato 390 Clube Faber-Castell foi considerada ‘morna’ pelos organizadores e na manhã de domingo, 8, no Cedrinho, foram realizados mais três partidas.

Em uma manhã quente e seca, Cosméticos e Ponte Preta realizaram um encontro que chamava a atenção, já que as duas equipes estão nas últimas colocações e buscavam a primeira vitória. Mas o jogo teve poucas empolgações, e ambas equipes estavam desfalcadas e suaram a camisa para terminar o jogo com 11 atletas para cada lado. Após 90 minutos, o empate em 1 a 1.

Cosméticos e Ponte Preta prometiam dar um show de boas jogadas, devido as equipes terem bons jogadores, mas não foi isso o que aconteceu. Sem banco de reserva, tiveram que se esforçar para jogar e nos minutos iniciais um jogador do Cosméticos sentiu desconforto muscular logo no começo e a ficou com um jogador a menos, fazendo com que a Ponte Preta criasse mais oportunidades, mas mesmo assim não conseguia abrir o placar. Com poucas chances de gol o 1º tempo terminou sem gols.

Na etapa final, a Ponte Preta abriu o placar, mas na superação o Cosméticos chegou ao empate e quase conseguiu a virada. Com jogadores machucados, e sem banco de reserva, o jogo chegou ao fim, com um resultado de empate. Ambas equipes precisando embalar e crescer na competição, terão que deixar para as próximas rodadas a busca pelas vitórias.

Resultados

Top Real 1 x 0 Sindicato dos Químicos/WLM Engenharia/Kar Mechanic

São Geraldo Tintas 1 x 3 Unidos

Cosméticos 1 x 1 Ponte Preta

