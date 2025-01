Corinthians volta a vencer no Paulistão com gol de Talles Magno

Talles Magno comemora com companheiros o gol que deu a vitória ao Timão - Crédito: Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão

Após ser derrotado pelo São Paulo no domingo, o Corinthians se reabilitou no Paulistão. Pela quinta rodada, na noite desta quarta-feira, 29, venceu a Ponte Preta pela contagem mínima no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Em um gramado encharcado, já que choveu forte minutos antes da partida, Talles Magno, no segundo tempo, fez o gol da vitória corintiana. Uma poça d’água ajudou o atacante, já que a bola praticamente parou para que ele fuzilasse sem chances para o goleiro da Macaca.

A partida, em si, foi prejudicada pelo estado do gramado e a partida ficou devendo tecnicamente.

Com a vitória o Timão empatou em pontos ganhos com o Mirassol (12) no grupo A, mas está em segundo lugar, pois perde no critério de saldo de gols. Já a Ponte Preta permanece em terceiro lugar no grupo D, com 6 pontos.

