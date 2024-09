Copa São Carlos começa quente e Zé Bebeu e Aracy estreiam com vitória

Zé Bebeu começou a Copa São Carlos com uma vitória de virada em cima do Pakabá - Crédito: Divulgação

Duas movimentadas e equilibradas partidas abriram a fase de classificação da 3ª Copa São Carlos, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. Na noite desta quinta-feira, 5, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, a bola rolou e colocou a rivalidade esportiva em jogo que marcou vitórias do Zé Bebeu e do Aracy.

A primeira partida da rodada dupla foi entre Pakaba Futebol e Samba e Zé Bebeu. Em apenas cinco minutos, como um rolo compressor, o Pakabá abriu 2 a 0 gols de Gabriel Firmino e Kayque e conseguiu controlar o início da partida, dando a entender que poderia conquistar uma grande vitória.

Mas a partir dos 15 minutos, o Zé Bebeu acordou para o jogo e com gols de Certezi e de Matheus Cavalcante (2) virou a partida. As duas equipes buscaram o resultado e a ampliação do placar. No entanto a partida terminou em 3 a 2 para o Zé Bebeu.

No segundo jogo, outro grande clássico e muito disputado. AApós várias chances desperdiçadas o atacante e artilheiro da Champions Cup Série Ouro, Carlos Barata abriu o placar para o Aracy. Mas em uma bola parada antes do meio campo e contando com um erro do goleiro do Aracy, o Tijuco Preto chegou ao empate com o zagueiro Diego.

A partida continuou muito disputada e somente nos minutos finais da segunda etapa o Aracy conseguiu a vitória com gol do veterano Wellington Ratinho.

Primeira rodada será concluída domingo

A primeira rodada da 3ª Copa São Carlos será concluída neste domingo, 8, com a realização de mais dez jogos. A programação divulgada pela Liga Desportiva de São Carlos é a seguinte:

Fazenda Itaguaçu

8h - Atlético Munique x Cometa Cristão

10h - Red Back x Milan

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

8h - Fluminense x Bola de Neve

10h - Jardim Beatriz x Pé Na Porta

Campo do distrito de Água Vermelha

8h - Juventude x Grêmio

10h - Jardim Jockey Club x Mulekes de Vila

Vila Isabel

8h - Prohab x Santa Angelina

10h - Loz Bárbaros x Sanka City

UFSCar

13h30 - Flamingo x New United

15h15 - Holanda X Prohab

Leia Também