Copa São Carlos agitada: Holanda empata e permanece no G4; Jd. Beatriz vira vice-líder

Com o empate, o Holanda se manteve no G4 do grupo A - Crédito: Divulgação

A cada rodada, a Copa São Carlos de Futsal ganha contornos decisivos e de muita emoção. Na noite de quarta-feira, 30, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, aconteceram mais duas partidas pela fase de classificação que provocaram alterações na tabela.

O Holanda se firmou no G4 do Grupo A e o Jardim Beatriz, após a segunda vitória seguida, virou vice-líder no grupo B.

A rodada começou às 20h e em uma das partidas, pelo grupo A, o Prohab/Muleques da Quebrada, que está em 3º lugar com 10 pontos (ao lado do Falcão Dourado), enfrentou e empatou com o Holanda em 3 a 3. O jogo foi bem disputado e o Holanda se consolidou na quarta posição, chegando ao 7 pontos.

Já o grupo B tem novo vice-líder. Em uma semana iluminada, o Jardim Beatriz, após vencer o Cruzeiro do Sul por 5 a 4 na terça-feira, 29, voltou a quadra e conquistou mais uma expressiva vitória ao superar o Loz Bárbaros por 7 a 3. Com os 3 pontos a equipe foi a 9 pontos e está em segundo lugar. Perde a liderança para a Esportiva (mesma pontuação) pelo critério de saldo de gols. Já o adversário se complicou na tabela. Está na vice-lanterna com 2 pontos e colocou em risco a possibilidade de se classificar para as quartas de final.

