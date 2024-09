Copa AVS/Smec terá semana cheia com jogos diários

A UFSCar vai estar em ação duas vezes na semana - Crédito: Divulgação

Em sua fase de definição, a fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino ganha ainda mais emoção e nesta semana, a organização definiu que as partidas vão ocorrer diariamente, iniciando nesta segunda-feira, 23 e terminando a sequência de partidas somente no domingo, 29. Praticamente todas as equipes irão estar em ação, já que sete encontros estão programados.

A semana esportiva começa no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, quando o São Carlos Clube recepciona a UFSCar a partir das 20h30.

No mesmo horário só que no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, nesta terça-feira, 24, o Fênix/LBR Sports é favorito diante de Ibaté.

Na quarta-feira, 25, no ginásio de esportes da UFSCar, o “derby” das universitárias. A partir das 20h, a UFSCar encara o Caaso. No dia seguinte, 26, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, Jardim Santa Felícia, a partir das 20h30, a única invicta e líder, AVS/Smec mede forças com o São Carlos Clube. Na sexta-feira, 27, no Ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, às 20h30, o Scorpions de Américo Brasiliense irá enfrentar o lanterna Alpha.

A jornada termina domingo, 29, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, com rodada dupla a partir das 9h. A AVS/Smec sub21 enfrenta o Alpha e em seguida, a AVS Smec pega o Golden Team de Américo Brasiliense.

