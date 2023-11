Confusão em campo termina com equipes eliminadas na Copa São Carlos

Um jogo bem disputado realizavam Os Prédios e Zé Bebeu - Crédito: Lourival Izaque

Uma confusão fez com que duas equipes fossem excluídas da Copa São Carlos, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. Uma confusão ocorrida no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira, fez com que os promotores optassem pela drástica medida.

Segundo apurado, o jogo entre Os Prédios e Zé Bebeu estava empatado em 2 a 2 e valia pelas quartas de final da competição, quando uma confusão envolveu torcedores das duas equipes e a partida teria sido paralisada. Por questões de segurança, a arbitragem teria encerrado o jogo.

Diante dos fatos, a direção da Liga Desportiva teria eliminado as duas equipes e dado um prazo para que a direção dos dois times apresentassem seus respectivos recursos.

Mais três jogos

Mais três partidas deram sequência a fase eliminatória do torneio. Também no Zuzão, o Aracy venceu o Cruzeiro do Sul por 2 a 1. Já no campo da Fazenda Itaguassu, o Santa Angelina fez 2 a 1 no Atlético Munique e Vila Prado e Proara empataram em 1 a 1 no tempo normal. Na decisão das penalidades, máximas, o Vila Prado venceu por 7 a 6.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também