Confrontos diretos marcam a Copa São Carlos

Pakabá luta por vitória para manter vivas as chances de classificação para a próxima fase - Crédito: Divulgação

A rodada dupla da Copa São Carlos de Futsal, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, prevista para a noite desta sexta-feira, 8, promete. A partir das 19h, a bola rola no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho as equipes envolvidas, lutam diretamente pela classificação para a segunda fase da competição.

A primeira disputa será pelo grupo B e estarão frente a frente Jardim Beatriz e Pakabá Futebol e Samba.

O Jardim Beatriz está em segundo lugar com 9 pontos e uma vitória praticamente coloca o time nas quartas. Já o Pakabá, com 5 pontos e em 5º lugar, tem que vencer para entrar no G4 e respirar no grupo.

Na sequência, mais uma partida decisiva. Agora pelo grupo A. O atual campeão, o Redenção, que está em quarto lugar com 7 pontos, terá pela frente o Meninos da Vila, que está em sexto lugar com 6 pontos. Um empate complica as duas equipes. Por outro lado, caso o jogo tenha um vencedor, este ficará em uma situação confortável no grupo.

