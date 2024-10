Confiança busca a vitória e a vaga para a segunda fase

Confiança tem que vencer e “secar” adversários para avançar no Veterano - Crédito: Divulgação

A quarta rodada da fase de classificação do Campeonato Veterano será decisiva para as equipes que ainda sonham com a classificação para as semifinais.

Quatro jogos estão programados para a manhã deste domingo, 13, na Arena Raspadão. A partir das 8h, a bola rola e serão definidas as equipes que seguem na competição.

Em um dos jogos, o Confiança joga as últimas esperanças de ir à semifinal. Em terceiro lugar no grupo B, com apenas 1 ponto, enfrenta o Aracy, também terceiro colocado, mas no grupo A, com 6 pontos.

Para seguir adiante, tem que vencer o adversário e torcer ainda por tropeços de Fonte Nova ou Aymoré que estão nas duas primeiras posições do grupo B e encaram respectivamente Cruzeirinho e Galo das Arábias.

Galo das Arábias x Aymoré

Desportivo x Novo Mundo

Aracy x Confiança

Cruzeirinho x Fonte Nova

Classificação

Leia Também