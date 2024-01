Começa o mata-mata da Copinha e Grêmio pega o Criciúma no Luisão

Agora é "matar ou morrer": Grêmio pega o Criciúma e sonha com vaga na terceira fase da Copinha - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, promete estar bem animado para a tarde/noite desta sexta-feira, 12, quando acontece uma rodada dupla da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mantendo, assim, o Grêmio São-carlense diante de sua torcida.

No primeiro jogo, às 16h30, o Fluminense, busca a classificação para a terceira fase diante do Ituano. Depois, às 19h, é a vez de Criciúma/SC e Grêmio se enfrentarem.

Animados com a boa vitória em cima do time carioca na última rodada da primeira fase, ainda pelo grupo 13 por 2 a 1, o Lobo da Central chega invicto para encarar o campeão catarinense sub20. Até aqui, o time de Lucas Cordeiro possui uma vitória e dois empates.

O Luisão terá os portões abertos a partir das 15h30, com entrada colaborativa de 1 quilo de alimento não-perecível e que dá acesso ao torcedor às duas partidas.

Contando com a participação de 128 equipes, a Copinha começou no dia 2 de janeiro e o término da fase de classificação aconteceu nesta quinta-feira, 11. Na segunda fase, 64 clubes permanecem com chances de título. Daí em diante, as equipes realizam partidas eliminatórias, sem vantagem do empate, com o vencedor seguindo para a terceira fase, que irá reunir 32 equipes. Caso as partidas terminem empatadas, o vencedor sairá da cobrança de penalidades máximas.

