Com um a mais, São Carlos perde para o Colorado em Caieiras

Mesmo com um a mais, o São Carlos foi derrota na Bezinha - Crédito: Delma Gonçalves

O São Carlos estreou com derrota na segunda fase do Campeonato Paulista da Série B. Mesmo com um atleta a mais a maior parte do tempo, a equipe orientada pelo técnico João Batista não soube aproveitar a vantagem e foi derrotada por 1 a 0 no estádio municipal Carlos Ferracini, em Caieiras, para o Colorado.

No primeiro tempo, a equipe são-carlense não apresentou um bom futebol e viu o time mandante abrir 1 a 0, gol de Victor Soares aos 28 minutos.

Na etapa final, João Batista fez várias alterações e colocou o São Carlos no ataque. A equipe criou chances para empatar, mas os atletas desperdiçaram as chances.

Ainda pelo grupo 5, no estádio municipal Pedro Benedetti, o Mauaense recebeu a visita do Araçatuba e perdeu por 2 a 0.

