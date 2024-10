Com time alternativo, time infantil de São Carlos perde para Sertãozinho

Equipe infantil agora se prepara para as finais da Série Bronze - Crédito: Divulgação

Poder preservar as titulares e dar oportunidades às atletas que pouco jogaram até aqui. Com a política de utilizar todas as jogadoras, o técnico Zé Sérgio usou uma equipe alterativa para encarar Sertãozinho no encerramento da fase de classificação do Campeonato da APV.

Desta forma, já classificada para a Série Ouro, onde irá enfrentar o São Carlos Clube, o Objetivo/Smec perdeu por 3 sets a 2, em uma partida que demorou duas horas no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, na tarde de sábado, 5. As parciais foram de 10/25, 25/21, 9/25, 25/20 e 11/15 para a equipe sertanezina.

Ao final da partida, Zé Sérgio explicou o fato de utilizar todas as atletas na partida. “Quis poupar todas as titulares e dar oportunidade para todas as jogadoras. A equipe que enfrentou Sertãozinho foi alternativa e as meninas corresponderam. Gostei do rendimento e da dedicação de todas as atletas”, disse o treinador são-carlense.

Objetivo/Smec: Lívia, Giovana, Emily, Isadora, Karyna, Lara, Clara, Lavínia, Bianca, Mariana, Gabi, Isabelli, Rayssa e Letícia. Técnico: Zé Sérgio.

Sertãozinho: Isabela, Maria, Ana Luísa, Lauany, Bia, Mirella, Mayara, Idilena, Rebeca, Ana Luíza, Bruna e Manu. Técnico: Diego.

