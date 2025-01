Com indefinições, ASF São Carlos inicia 2025

ASF São Carlos deve estar presente em campeonatos oficiais na temporada 2025 - Crédito: Jhonatan Celestino

A meta é continuar o trabalho e manter equipes de base e principal nos principais torneios estaduais como Campeonato Paulista e LPF. Além dos Jogos da Juventude, Jogos Regionais e Abertos do Interior. Esta é a intenção da ASF São Carlos para 2025. Porém, uma “nuvem” de indefinição paira sobre a associação neste início de ano.

De acordo com Ana Cláudia Bianconi que foi a técnica das equipes principal (que conquistou dois títulos inéditos em 2024 na LPF) e da sub20, haverá uma reunião com a direção da ASF São Carlos com a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec) para definir como será a temporada.

“Esta reunião é para resolver o que vai ser o ano. O que a Prefeitura quer do nosso trabalho. O que a gente pode fazer financeiramente, o que a gente consegue, porque 2024 foi um ano muito difícil. Então às vezes a gente precisa entender qual apoio a gente vai ter para ver se a gente segue no mesmo gás, se dá um passo para trás. Aas acredito que o trabalho com certeza vai continuar e a nossa ideia é de seguir na mesma direção”, disse Aninha.

Além das competições que a ASF São Carlos deva estar presente, ela disse que haverá encontros para saber quem serão os “comandantes” em 2025.

“Vamos ter ainda uma reunião para definir como vai ficar o comando das equipes. Se eu permaneço ou se eu saio (time principal). Se eu fico com as categorias menores. Tudo será definido depois dessa conversa, por conta do planejamento e aquilo que é possível e o que a gente consegue para se sustentar ao longo do ano. Mas é isso”, finalizou Aninha.

