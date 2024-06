Com chances de classificação, H7 Esportes encara o atual campeão

H7 Esportes terá um desafio complicado pela frente: encara o atual campeão brasileiro - Crédito: Divulgação

Dois jogos ‘pesados’ tem a equipe de handebol feminino H7 Esportes de São Carlos pela Liga Nacional nesta semana. As duas partidas são fora de casa e valem pela fase de classificação.

A primeira será nesta quinta-feira, 20, a partir das 19h, em São Paulo, quando encara o EC Pinheiros, atual campeão brasileiro. No domingo, 23, às 10h, enfrenta o Cesc, no Rio de Janeiro.

O H7 Esportes tem boas chances de uma inédita classificação para as quartas de final da competição. Na primeira fase, as cinco equipes que integram o grupo jogam entre si em turno e returno e as quatro primeiras vão encarar as quatro melhores equipes do Sul do país.

Sobre as partidas em pauta, o técnico Antonio Carlos Rodrigues disse que sua equipe está em um momento delicado, pois tem pela frente a atual campeã (Pinheiros) e na sequência tem mais um difícil jogo contra Rio de Janeiro.

“O ponto que considero delicado é que temos quatro atletas que estão lesionadas e em fase de recuperação. Com elas retornando de lesões a equipe perde muito. Nossa equipe sabe que o planejamento é o de chegar à próxima fase da Liga Nacional e isso será possível se mais uma vez conseguirmos aproveitar o jogo com a melhor equipe do País para acertarmos os detalhes e procurar evoluir nos jogos subsequentes”, disse Antonio Carlos.

