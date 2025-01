Com autoridade, Cruzeiro elimina o São Carlos na Copinha

Fora da Copinha: São Carlos foi derrotado e está eliminado - Crédito: Lourival Izaque

O São Carlos está fora da Copa São Carlos de Futebol Júnior. Na tarde desta quarta-feira, 8, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro/MG. O jogo encerrou a fase de classificação do grupo 13. Na preliminar, o Real Brasília venceu o Imperatriz/MA por 3 a 1 e ficou com o segundo lugar.

A expectativa para a partida era grande, já que uma vitória simples colocaria o São Carlos entre as 64 melhores equipes do campeonato.

No primeiro tempo, a partida foi bem disputada e com chances de gols para as duas equipes, mas, em duas falhas da zaga da Águia, em dois minutos, o Cruzeiro abriu uma tranquila vantagem, já que jogava pelo empate. Aos 34 minutos Kaique Kenji aproveitou lançamento e fez 1 a 0 em chute cruzado. Dois minutos depois, Josefer ampliou.

Na etapa final, com a ampla vantagem, o Cruzeiro apenas administrou a vantagem, mesmo assim teve duas excelentes chances para ampliar. O São Carlos nada produzia e viu a situação complicar-se ainda mais, quando, em um lance infantil, o atacante Kevin foi expulso, aos 20 minutos, após agredir o adversário.

Deu Real

Na preliminar, o Real Brasília, que jogava por uma vitória para se classificar, fez a lição de casa e com muita tranquilidade, fez 3 a 1 no Imperatriz/MA.

Ao final da fase de classificação do grupo 13, o Cruzeiro terminou em primeiro com 7 pontos, seguido pelo Real Brasília com 5, São Carlos, com 4 pontos e o Imperatriz/MA, com 0 ponto.

