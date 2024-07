Colorado vence e vaga do São Carlos deve ser por índice técnico

Para não ter surpresas desagradáveis, São Carlos tem que vencer na última rodada - Crédito: Ismael Volpin

O empate no estádio municipal Pedro Benedetti, quando ficou no 0 a 0 com o Mauaense, aliado a vitória do Colorado em cima do Araçatuba por 2 a 0 no estádio municipal Carlos Ferracini, em Caieiras, acabou de vez com a chance do São Carlos lutar pelo segundo lugar no grupo 5 do Campeonato Paulista da Série B.

Com os resultados da penúltima rodada da segunda fase, o Colorado foi a 9 pontos, contra apenas 4 do time são-carlense.

Agora, o foco da Águia se volta para a possibilidade da classificação para as quartas de final através do índice técnico. Além dos três primeiros colocados de cada grupo, os dois melhores terceiros colocados, independentemente do grupo, seguem vivo no torneio. Hoje, a Águia estaria classificada, já que tem 4 pontos no grupo 5. O Tanabi, no grupo 1, totaliza 6 pontos. No grupo 6, o Manthiqueira, 3 colocado, tem apenas 3 pontos e seria o time eliminado.

Classificação

Grupo 5

Araçatuba, 12 pontos

Colorado, 9 pontos

São Carlos, 4 pontos

Mauaense, 4 pontos

