Coca vence o Antenor em uma partida bem disputada no Raspadão

Em uma partida bem disputada, o Coca Cola superou o Antenor por 2 a 1 - Crédito: Divulgação

Cinco jogos recheados de muita emoção e adrenalina concluíram a segunda rodada da fase de classificação do Campeonato Raspadão, que acontece todas as manhãs de domingo na Arena Raspadão, no Cidade Aracy.

Desta forma, no dia 12, a bola rolou para a alegria de uma entusiasta torcida que prestigiou a manhã esportiva no populoso bairro são-carlense.

Um dos destaques foi a vitória do Coca Cola em cima do Antenor por 2 a 1, com o jogador Sassá marcando os gols da equipe vencedora. Já o Antenor, que possui um time competitivo, amargou a segunda derrota e o treinador Carlão ficou pressionado e na “corda bamba”.

“Atropelamento”

Em uma manhã inspirada, os jogadores do Zé Bebeu “passaram o trator” e atropelaram o Aracy 2, aplicando a maior goleada nas 15 edições do Raspadão. Com autoridade, a equipe aplicou 16 a 1 no adversário.

Vitória tranquila

O Planalto Verde de Brotas, sob o comando do técnico Bozo fez uma apresentação convincente e não tomou conhecimento do Furacão. A equipe goleou por 4 a 1 e soma duas vitórias em dois jogos.

Na partida, o Furacão até que segurou o ímpeto adversário no primeiro tempo, mantendo um jogo equilibrado. Mas, na etapa final, bateu o cansaço nos atletas e o Planalto Verde de Brotas aproveitou a oportunidade para consolidar mais um resultado positivo.

Lembrou o Mineirão

Um amargo 7 a 1 em 2014 no estádio Mineirão foi relembrado na rodada de domingo onde a Família Planalto Verde de São Carlos, com seu time recheado com galáticos, encontrou um pouco de dificuldades no início de jogo diante do Real São-carlense que tem no comando, o técnico Bob.

Após um começo bem disputado, o Planalto Verde deslanchou para fazer o jogo “virar passeio” e aplicar o dolorido 7 a 1.

Jogo parelho

Por fim, concluindo a rodada, o Vila Bahia com seu belíssimo uniforme fez 3 a 2 no Unidos do Nordeste. A equipe costuma dar muito trabalho aos seus adversários.

Resultados

Planalto Verde (Brotas) 4 x 1 Furacão

Antenor Garcia R2 1 x 2 Coca Cola

Aracy 2 1 x 16 Zé Bebeu

Vila Bahia 3 x 2 Unidos do Nordeste

Real São-carlense 1 x 7 Família Planalto Verde São Carlos

Artilheiros

5 gols – Douglas Júnior (Zé Bebeu)

4 gols – Icaro (Aracy), Emerson (Caixa D’Água) e Jeferson (Zé Bebeu)

3 gols – Maycon (Real Maloca), Edmar (Pé na Porta), Marcos (Furacão), Tiago (Zavaglia) e Bruno (Zé Bebeu)

Leia Também