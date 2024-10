Clássico são-carlense ‘apimenta’ semifinal da Série Bronze da APV

SIGA O SCA NO

17 Out 2024 - 08h31

Por Marcos Escrivani

Equipe infantil busca vitória contra o São Carlos Clube na primeira partida da semifinal da série bronze - Crédito: Divulgação

Um clássico são-carlense promete ‘apimentar’ uma das semifinais da categoria infantil feminina da Série Bronze do Campeonato da APV. Estarão frente a frente duas equipes tradicionais da cidade.

O finalista sairá após a realização de duas partidas e a primeira, às 18h desta quinta-feira, 17, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

De um lado, o Objetivo/Smec, que reativou as escolinhas sociais e este ano, após 20 temporadas, retornou as atividades oficiais. Neste primeiro ano, mesmo com uma equipe bem jovem, se qualificou e terá pela frente o São Carlos Clube, comandado pela técnica Sandra Mara.

As duas equipes se equivalem tecnicamente e a perspectiva são de duas partidas bem disputadas.

“Nossa equipe está se preparando bem para a semifinal e durante os treinos ajustamos alguns fundamentos e sabemos que será um jogo difícil, clássico municipal e estaremos enfrentando uma ótima equipe. Então precisamos focar muito nesse jogo em casa”, disse Zé Sérgio, que comanda o Objetivo/Smec.

