Clássico regional marca decisão do campeonato da LPF

ASF São Carlos pega a Ferroviária em partida que vale o título do campeonato da LPF - Crédito: Jhonatan Celestino

Uma final apimentada. Assim será a final do futsal feminino do Campeonato da LPF, prevista para às 20h30 de sexta-feira, 6, na Arena de Esportes José Roberto Guimarães, em Santana do Parnaíba.

Estarão frente a frente duas tradicionais equipes do interior paulista: a Ferroviária de Araraquara e a ASF São Carlos, da técnica Ana Cláudia Bianconi.

Por ser jogo único, nenhuma equipe leva vantagem. Em caso de empate no tempo normal, segue prorrogação e persistindo o resultado, o campeão sairá da cobrança de pênaltis.

A expectativa de Ana Cláudia é grande, bem como das atletas, já que a meta é terminar a temporada com um título estadual. “Vai ser um jogo duro. Conhecemos a Ferroviária”, disse. A treinadora trabalhou a equipe durante a semana e afirmou que pretende fazer uma marcação alta e aos poucos, tentar impor o ritmo de jogo. “Temos um grupo vencedor e vamos em busca do título. Nossas atletas de dedicaram e trabalharam muito. Acredito em um bom jogo e se acertarmos a marcação, podemos surpreender”, disse a treinadora.

