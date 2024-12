Clássico marca a rodada do Raspadão no Aracy

Um jogo com bastante rivalidade marca a rodada do Raspadão - Crédito: Divulgação

O complemento da primeira rodada do 15º Campeonato do Raspadão – temporada 24/25, que acontece na Arena Raspadão, no Cidade Aracy, promete agitar a manhã de domingo, 15.

Estarão em ação as equipes dos grupos C e D, que farão simultaneamente suas estreias e o destaque fica para o clássico entre Antenor R2 e Zé Bebeu. As duas equipes são do Antenor Garcia e muita rivalidade estará frente a frente.

A expectativa para a partida é muito grande e os treinadores Brendon Henrique Delgrado (Neguinho) do Zé bebeu e Carlão do Antenor prometem um jogo intenso e convidam a todos para prestigiarem este encontro, que promete muita adrenalina e emoção.

A rodada

A partir das 8h

Zé Bebeu x Antenor Garcia

Unidos do Nordeste x Aracy

Família Planalto Verde São Carlos x Vila Bahia

Furacão x Real São-carlense

Coca Cola x Planalto Verde Brotas

Leia Também